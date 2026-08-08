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Haberler Basket Kadın Milli Potanın Perileri'nin Dünya Kupası hazırlıkları devam etti!

Potanın Perileri'nin Dünya Kupası hazırlıkları devam etti!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 16:07
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası hazırlıkları devam etti!

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milliler, hazırlıklarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren taktik ve şut ağırlıklı antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten ve TBF yöneticileri de takip etti.

Ay-yıldızlılarda Elif İstanbulluoğlu kampa katılırken Ayşenaz Harma, Ceren Akpınar ve Tuana Ayşegül Vural kadrodan çıkarıldı.

Milliler, 14 ve 15 Ağustos'ta Portekiz, 22 ve 23 Ağustos'ta ise Çekya ile hazırlık maçları oynayacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Berlin öncesinde Köln'e geçerek 26 ve 27 Ağustos'ta Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının ardından çalışmalarını tamamlayacak.

Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası müsabaka programı (TSİ) şöyle:

4 Eylül Cuma:

18.30 Belçika-Türkiye

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye

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