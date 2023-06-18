Türkiye - Slovakya maçı CANLI İZLE

FIFA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovakya ile kozlarını paylaşıyor.

Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup olurken, ikinci müsabakada ise Macaristan karşısında 69-68'lik skorla kazandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızın, Slovakya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Slovakya maçı saat 21.45'te başladı. Mücadele TRT Yıldız'da canlı olarak yayınlanıyor.

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15. RANDEVU

Türkiye ile Slovakya bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde ay-yıldızlılar 8 kez parkeden galip ayrıldı. Slovakya ise 6 galibiyet aldı. İki ülke son olarak 24 Haziran 2017 tarihinde Prag'da oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı ve milliler 72-56'lık skorla kazandı.