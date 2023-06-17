A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile karşılaşacak

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da TSİ 21.45'te Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer mücadelesinde ise Macaristan ve Sırbistan aynı gün TSİ 16.00'da oynayacak.

Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup olurken, ikinci müsabakada ise Macaristan karşısında 69-68'lik skorla kazandı.

15. RANDEVU

Türkiye ile Slovakya bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde ay-yıldızlılar 8 kez parkeden galip ayrıldı. Slovakya ise 6 galibiyet aldı. İki ülke son olarak 24 Haziran 2017 tarihinde Prag'da oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı ve milliler 72-56'lık skorla kazandı.

