Dominik Cumhuriyeti - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Dominik Cumhuriyeti - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Dominik Cumhuriyeti - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DOMİNİK CUMHURİYETİ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dominik Cumhuriyeti - İspanya maçı 27 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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