BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Temmuz Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık Maçları

02:00 Corinthians - Gremio (Spor Smart) 15:00 Werder Bremen - Sheffield W. 15:00 Celta Vigo - Gil Vicente 18:00 Nürnberg - Juventus 20:00 Essen - Bayer Leverkusen 21:30 Bolton - Fiorentina 23:00 Sevilla - Al Ittihad

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...