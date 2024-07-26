Haberler Beşiktaş Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman? | Beşiktaş - Gençlerbirliği hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman? | Beşiktaş - Gençlerbirliği hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesinde hazırlık maçlarında motive olmak isteyen siyah-beyazlılar, deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda oynanacak maçın kanalı, yayın saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 09:35 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 09:36
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Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman? | Beşiktaş - Gençlerbirliği hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Rafa Silva ve İmmobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta iki oyuncunun performansı merakla beklenirken siyah-beyazlıların son maçı ise Nevzat Demir Spor Tesisleri'nde Sakaryaspor ile olacak. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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