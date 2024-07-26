HaberlerHaberlerBİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
BİM AKTÜEL KATALOG 26 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 26 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 09:53Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 08:46
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