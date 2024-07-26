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Galatasaray - Parma maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, şampiyonluk serisini devam ettirmek için yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Avusturya'da kamp yapan sarı-kırmızılılar, Serie A takımlarından Parma ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Galatasaray - Parma maçı ne zama, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 10:33
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Galatasaray - Parma maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, İtalya temsilcisi Parma ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Parma maçı 27 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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