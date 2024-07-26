Haberler Paris 2024 Fransa - Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Fransa - Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı, C gurubu maçlarıyla devam ediyor. Fransa ile Gine karşı karşıya gelecek. Nice Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fransa - Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 14:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fransa - Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Fransa - Gine maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Fransa ile Gine karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fransa - Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Gine maçı 27 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

👉FRANSA - GİNE MAÇI CANLI İZLE👈

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten
Türk Telekom
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken sürpriz isim gidecek
Başkan Erdoğan'dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..."
G.Saray'dan on numaraya Alman panzeri!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten 15:11
Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." 14:52
Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan 12:56
Doue transferi resmen açıklandı Doue transferi resmen açıklandı 12:29
Amartey'in geleceği netleşiyor! Birkaç gün içinde... Amartey'in geleceği netleşiyor! Birkaç gün içinde... 12:27
Kocaelispor ayrılığı resmen açıkladı Kocaelispor ayrılığı resmen açıkladı 12:24
Daha Eski
Galatasaray Parma ile karşılaşacak Galatasaray Parma ile karşılaşacak 12:22
F.Bahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! F.Bahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! 12:15
G.Saray'da 4 ismin bileti kesildi! Buruk takımda istemiyor G.Saray'da 4 ismin bileti kesildi! Buruk takımda istemiyor 11:44
Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak 10:53
Galatasaray - Parma maçı ne zaman? Galatasaray - Parma maçı ne zaman? 10:33
Tahkim, PFDK ve UÇK kurul üyeleri belli oldu Tahkim, PFDK ve UÇK kurul üyeleri belli oldu 10:08