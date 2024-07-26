Fransa - Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Fransa ile Gine karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fransa - Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Gine maçı 27 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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