HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI? | İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? (27 - 28 Temmuz hava durumu)

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI? | İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde bir süredir devam eden bunaltıcı sıcak havalara yağmur arası verildi. Mateoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları yağışa karşı uyarırken Cuma günü için 7'si turuncu olmak üzere 17 ilde alarm verildi. Hafta sonu için plan yapan İstanbullular ise megakentte hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yer yer Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış, Cuma günü megakentin genelinde görüldü. Bunaltıcı sıcaklara kısa bir mola verilirken aniden bastıran sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İstanbul'da 27 Temmuz Cumartesi günü de yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini kaydeden uzmanlar, güneybatıdan gelen hava dalgası sebebiyle şiddetli rüzgar olabileceğine de dikkat çekti.

28 Temmuz Pazar günü ise İstanbul'da güneşli hava bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya ilerleyeceğini belirten Meteoroloji uzmanları, Pazartesi gününden itibaren bunaltıcı sıcakların yeniden görüleceğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağını aktardı.

27 - 28 TEMMUZ HAVA DURUMU