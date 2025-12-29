2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık 2025 enflasyon beklentisi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri, 2025 yılının son ekonomik göstergesi olacak. Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Enflasyon ne zaman açıklanacak?", "29 Aralık'ta açıklanır mı?" ve "Aylık-yıllık enflasyon beklentisi nedir?" sorularına yanıt arıyor. Gözler TÜİK'ten gelecek resmi duyuruda.

SON 5 AYIN ENFLASYON ORANLARI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, son beş ayda enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Bu verilerle birlikte Ocak–Kasım dönemine ait kümülatif enflasyon oranı %29,75 olarak kesinleşti.

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verileri ve 2025 yılına ait yıllık enflasyon oranı, normal takvime göre 3 Ocak tarihinde açıklanıyor. Ancak bu tarihin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, TÜİK'in verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

ENFLASYON DÜŞERSE NE OLUR?

Enflasyonun düşmesi, fiyatların gerilemesi değil; fiyat artış hızının yavaşlaması anlamına gelir. Market, kira ve hizmet fiyatları daha yavaş yükselir, bu da vatandaşın bütçesini rahatlatır.

Gelirler aynı kalırken fiyat artışları yavaşladığında, maaşların satın alma gücü yükselir. Özellikle sabit gelirli vatandaşlar (emekliler, asgari ücretliler) için bu olumlu bir gelişmedir.

Enflasyon kontrol altına alındığında, Merkez Bankası politika faizlerini düşürme alanı kazanır. Bu da: Kredi faizlerinin gerilemesine; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin daha ulaşılabilir olmasına zemin hazırlar. Enflasyon düştükçe, kira artış oranları ve konut fiyatlarındaki yükseliş de yavaşlar. Özellikle TÜFE'ye endeksli kira zamları daha sınırlı olur.