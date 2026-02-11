Samsunspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ve rondo çalışmasıyla devam ederken, dar alanda oynanan maçla sona erdi.

Karadeniz ekibinde sarı kart cezası olan Antoine Makoumbou'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Bedirhan Çetin, Ali Diabate, Afonso Sousa, Tahsin Bülbül, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.