Trabzonspor'dan İsmail Yüksek'in top kontrolüne elle müdahale itirazı! Fenerbahçe'nin golü öncesinde...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler 1-0 geri düştüğü mücadelenin 15. dakikasında Anderson Talisca ile eşitliği sağladı. Gol pozisyonunda top Talisca'ya gelmeden önce İsmail Yüksek'in topu göğsüyle yumuşatmak isterken koluyla müdahalede bulunduğuna dair Trabzonsporlu futbolcular hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundular. Pozisyon için yapılan VAR incelemesinde İsmail Yüksek'in topa elle müdahalesinin olmadığı tespit edildi ve Meler, bir kez daha santrayı gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.