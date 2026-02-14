CANLI SKOR ANA SAYFA
Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı!

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 19:23
Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı!

Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin'e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabe kaldı.

Gençlerbirliği, Diyadin'in kırmızı-siyahlı ekipteki 3. döneminde, ligde 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon Gençlerbirliği'nde Diyadin'in dışında teknik direktörler Hüseyin Eroğlu ve Volkan Demirel görev yaptı.

