CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Sevilla ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Matias Almeyda ve öğrencileri, 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Averajla rakibinin 1 sıra altında bulunan ve üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan Eduardo Coudet ve ekibi ise hata yapmak istemiyor. Peki, Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 18:05
Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 24. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Sevilla, sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Teknik Direktör Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla, 2 maçtır süren galibiyet özlemini taraftarı önünde sona erdirmeyi amaçlıyor. 25 puanla 14. basamakta yer alan Endülüs temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak rahat bir nefes almak istiyor. Averajla rakibinin hemen altında bulunan Alaves cephesinde ise Eduardo Coudet ve öğrencileri, üst sıralara yaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasında oynanacak Sevilla-Deportivo Alaves maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak Sevilla-Deportivo Alaves maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'a transfer müjdesi!
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hedef alanlar hasmımızdır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus'ta o yıldız kadrodan çıkarıldı!
Osayi'den F.Bahçe itirafı: Maçlardan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü düelloda kazanan yok! 6 gollü düelloda kazanan yok! 18:19
Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman? 18:05
Gençlerin derbisinde kazanan Trabzonspor! Gençlerin derbisinde kazanan Trabzonspor! 17:55
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Trabzonspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 17:46
Eczacıbaşı, Ankara’dan 1 puanla döndü Eczacıbaşı, Ankara’dan 1 puanla döndü 17:22
G.Saray'da Devler Ligi mesaisi! G.Saray'da Devler Ligi mesaisi! 17:18
Daha Eski
Juventus'ta o yıldız kadrodan çıkarıldı! Juventus'ta o yıldız kadrodan çıkarıldı! 17:15
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... 17:06
Alanyaspor-Konyaspor | CANLI Alanyaspor-Konyaspor | CANLI 16:48
Erzurumspor FK'den bol gollü galibiyet! Erzurumspor FK'den bol gollü galibiyet! 16:43
Bandırma'da kazanan Serik Spor! Bandırma'da kazanan Serik Spor! 16:42
Osayi'den F.Bahçe itirafı: Maçlardan sonra... Osayi'den F.Bahçe itirafı: Maçlardan sonra... 16:03