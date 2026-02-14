Sevilla-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 24. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Sevilla, sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Teknik Direktör Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla, 2 maçtır süren galibiyet özlemini taraftarı önünde sona erdirmeyi amaçlıyor. 25 puanla 14. basamakta yer alan Endülüs temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak rahat bir nefes almak istiyor. Averajla rakibinin hemen altında bulunan Alaves cephesinde ise Eduardo Coudet ve öğrencileri, üst sıralara yaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasında oynanacak Sevilla-Deportivo Alaves maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak Sevilla-Deportivo Alaves maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.