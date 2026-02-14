Real Madrid-Real Sociedad MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 24. haftasında futbolseverleri Santiago Bernabeu'da dev bir mücadele bekliyor. Real Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki eflatun-beyazlılar, 57 puanla 2. sırada bulunuyor ve bu kritik karşılaşmayı kazanarak maç fazlasıyla zirveye oturmayı hedefliyor. 31 puanla 8. basamakta yer alan Real Sociedad ise güçlü rakibi karşısında sürpriz arıyor. Karşılaşma öncesinde gözler ayrıca Arda Güler'e çevrildi. Genç yıldızın forma giyip giymeyeceği merak konusu haline geldi. Peki, Real Madrid-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasında oynanacak Real Madrid-Real Sociedad maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Brahim, Mbappe, Vinicius

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Marin, Soler, Guedes; Oyarzabal