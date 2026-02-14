6 gollü düelloda Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor berabere kaldı: İşte maçın özeti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor Trendyol 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 18:19
Trendyol 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor 3-3 berabere kaldı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ömer Lütfü Aydın, Kerem Kalkan

Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 22 Mert Çelik), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Avramovski), Charisis (Dk. 46 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan, Okoronkwo (Dk. 84 Bekir Böke), Ethemi (Dk. 74 Aly Malle), Manaj

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 81 Bekir Can Kara), Oğulcan Çağlayan (Dk. 81 Emir Bars), Erdem Seçgin (Dk. 46 Jefferson), Traore (Dk. 41 Cedric), Hostikka (Dk. 86 Hasan Bilal), Mamah

Goller: Dk. 8 Appindangoye, Dk. 28 ve 32 Manaj (Özbelsan Sivasspor) Dk. 30 ve 68 Mamah, Dk. 90+5 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Sabahattin Destici, Dk. 62 Oğulcan Çağlayan, Dk. 63 Jefferson, Dk. 77 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 90+2 Emir Bars (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 37 Charisis, Dk. 57 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)

