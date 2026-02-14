Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme: Bu maçın önemini biliyoruz!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerde Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Her hafta maç oynuyoruz ama her maç farklı. Önemli maç, Fenerbahçe iyi bir takım. Motivasyonumuz yüksek, heyecanımız yüksek. İyi bir maç bekliyoruz. İyi bir maç ötesinde 3 puan bekliyoruz. 3 puanın anlamı çok büyük. Öz güven ve moral kazandıracak bize. Umuyorum maçın sonunda taraftarlarımız ile birlikte galibiyeti kutlayacağız. Taraftarımızın yanımızda olması pozitif anlamda etkiliyor. Stadımızın dolması bizi mutlu ediyor. Baştan sona kadar destek vereceklerinden eminiz. Biz de onların sevgiye, desteğe, cesarete layık olmaya çalışacağız. Stadyumun dolu olması ekstra katkı sağlamanıza yol açıyor. Taraftarımızın burada olması mutlu ediyor. Bugün çok özel bir gün. Bu maçın şehir için önemini biliyoruz." dedi.