Ziraat Türkiye Kupası
Paris FC-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris FC-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Paris FC ile Lens karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı ve üst sıralara yükselmeyi amaçlayan Stephane Gilli ve öğrencileri, 22 puanla 15. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda tekrar zirveye çıkmanın hesaplarını yapan Pierre Sage ve öğrencileri ise 49 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Paris FC-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 19:55
Paris FC-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Peki, Paris FC-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de 22. hafta heyecanı, Paris FC ile Lens arasındaki kritik mücadeleyle sürüyor. Teknik Direktör Stephane Gilli yönetimindeki Paris temsilcisi, 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, düşme hattından uzaklaşmak ve sezonun geri kalanında daha rahat bir konuma gelmek için sahasında kazanmayı hedefliyor. Konuk Lens cephesinde ise Pierre Sage ve öğrencileri 49 puanla 2. basamakta yer alıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Lens, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek liderlik koltuğuna yükselmenin planlarını yapıyor. Peki, Paris FC-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS FC-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'de 22. haftada oynanacak Paris FC-Lens maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 23.05'te başlayacak.

PARIS FC-LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Jean Bouin'de oynanacak Paris FC-Lens maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tedesco: Bizim yapmamız gereken şey...
Trabzonspor-F:Bahçe | CANLI
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika: Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hedef alanlar hasmımızdır
Sadettin Saran'dan Kerem'e özel destek!
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe...
Anasayfa
