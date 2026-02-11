CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Belgeseli Galası gerçekleşti!

Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Belgeseli Galası gerçekleşti!

Toprak Razgatlıoğlu’nun belgeseli İstanbul’da ön gösterimle izleyiciyle buluştu. Milli sporcu, pistteki başarılarını ve MotoGP hayalini ilk kez geniş bir davetli topluluğuna anlattı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 13:34
Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Belgeseli Galası gerçekleşti!

EL Turco, Toprak Razgatlıoğlu belgeselinin ön gösterimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Terminal Kadıköy'deki Paribu Art'ta düzenlenen galada, Toprak Razgatlıoğlu'nun pistteki zaferlerinden MotoGP hedefine uzanan kariyer yolculuğu ilk kez geniş bir davetli grubuyla paylaşıldı.

Spor ve medya dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecede, üç dünya şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesi çarpıcı görüntüler ve özel röportajlarla aktarıldı. Galaya Toprak Razgatlıoğlu'nun yanı sıra Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa ile spor camiasından birçok davetli katıldı.

''HERKESİN GURUR DUYDUĞU BİR BELGESEL OLDU''

Gösterimin ardından konuşan Toprak Razgatlıoğlu, belgeselin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem duygusal hem de herkesin gurur duyduğu bir belgesel oldu. Benim için çok anlamlı ve önemli. Neredeyse hayatımı anlatıyor gibi; baştan sona hedeflerimizi, hayallerimizi tek tek gerçekleştirdiğimiz bir belgesel izledik. Tabii ki de daha gerçekleştireceğimiz çok hedefler ve hayaller var çünkü şimdi MotoGP yolundayız. İlk sene çok zor olacak ama 2027 ve sonrası daha iyi olacağına inanıyorum. MotoGP'de sadece yarışmak değil, önemli ve başarılı bir şekilde hatırlanmak istiyorum. İnşallah bir dünya şampiyonluğu olursa bu inanılmaz bir şey olur. Kariyerimi dolu dolu yaşamış bir sporcu olurum. Bu yolculuğa da bu hayalle çıktık. Her zaman yeni meydan okumaları çok seviyorum, aynı BMW'deki gibi... İnanıyorum ki 2027'de her şey çok daha farklı olacak. Belgeselde izlediğimiz serüven devam edecek diye düşünüyorum" dedi.

''TARİH YAZIYORUZ''

MotoGP hedeflerine de değinen milli sporcu, "Herkesin çok büyük beklentisi var. Tarih yazıyoruz ama o tarihi de en iyi şekilde yazmak istiyorum. Çünkü ülkemizi temsil ediyorum, podyumlarda Türk bayrağını dalgalandıracağız. En büyük hedefim belgeselde gördüğümüz gibi Türk bayrağı ile podyuma gelmek. İnşallah nasip olur. Bunu gerçekten gönülden istiyorum. Sizlerin de zaten desteği gerçekten çok mutlu ediyor ve beni güçlendiriyor. Bu yola hep beraber çıktık, hep beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
Torreira için flaş transfer açıklaması!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Depremzedelere evler faizsiz! Başkan Erdoğan açıkladı: 2 yıl ödeme yok 18 yıl sabit taksit!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kante için flaş gerçek! 40 milyon Euro...
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! Toprak Razgatlıoğlu’nun El Turco Galası! 13:34
Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetimi! 12:51
Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'da 0,87 puanda! Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'da 0,87 puanda! 12:45
F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! 12:44
Zubkov'dan büyük fedakarlık! F.Bahçe maçında... Zubkov'dan büyük fedakarlık! F.Bahçe maçında... 12:37
MSK 3’te 3 peşinde! MSK 3’te 3 peşinde! 12:27
Daha Eski
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı! Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı! 12:19
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! 12:10
Ertuğrul Doğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Ertuğrul Doğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 12:04
Sami Uğurlu'dan açıklamalar! Sami Uğurlu'dan açıklamalar! 11:56
Fred için gündem olan itiraf! Transferi... Fred için gündem olan itiraf! Transferi... 11:52
Torreira için flaş transfer açıklaması! Torreira için flaş transfer açıklaması! 11:46