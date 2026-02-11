Fenerbahçe'de Fred için flaş transfer itirafı!
Fenerbahçe'den kış transfer döneminde ayrılacağı konuşulan Fred ile ilgili yurt dışından flaş haber geldi. Yer alan haberde Brezilyalı yıldız hakkındaki transfer itirafı oldukça dikkat çekti. İşte haberin tüm ayrıntıları...
Fransız yıldızın gelişi sonrası, kadrodan ayrılması beklenen ve performansı taraftar tarafından eleştiri alan Fred'in, sarı-lacivertli takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da transfer gerçekleşmedi.
Ocak ayı transfer döneminde Ajax ve Brezilya ekiplerinden teklifler aldığı iddia edilen Brezilyalı orta saha için dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Atletico Mineiro CSO'su (Spor Operasyonları Direktörü) Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen oyuncunun transferi hakkında konuştu.
Brezilya ekibinin yöneticisi, "Görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim. Hala gelmesini istiyorum. Orada oynuyor ve sözleşmesi var. Hem Atletico'nun hem de yöneticisinin bir hayali.
Oradaki sözleşmesi nedeniyle şu an için bu işi çözemiyoruz. Kapımız ona sonuna kadar açık. Belo Horizonte'de ve kulüpte kökleri olan bir oyuncu. Bana kalsa çoktan burada olurdu." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta görev alan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
