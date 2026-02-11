CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 7 disiplinde 9 madalya mücadelesi yaşanacak!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 7 disiplinde 9 madalya mücadelesi yaşanacak!

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda 12 Şubat’ta 7 branşta 9 madalya yarışı yapılacak. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 09:17
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 7 disiplinde 9 madalya mücadelesi yaşanacak!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12 Şubat'ta 7 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların 6. gününde alp disiplini, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kızak, kısa kulvar sürat pateni, snowboard ve sürat pateni branşlarında 9 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini kadınlar süper büyük slalom, kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest, serbest stil kayak erkekler moguls, kızak takım bayrak, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 ve erkekler bin metre, snowboard erkekler kros ve kadınlar halfpipe ile sürat pateni kadınlar 5 bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi ve skeleton branşlarında da müsabakalara çıkacak.

OLİMPİYATLARDA 12 ŞUBAT MADALYA YARIŞMALARININ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

13.30 Alp disiplini kadınlar süper büyük slalom (Tofane Alp Disiplini Merkezi)

14.15 Serbest stil kayak erkekler moguls (Livigno Kar Park)

15.00 Kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

16.56 Snowboard erkekler kros (Livigno Kar Park)

18.30 Sürat pateni kadınlar 5 bin metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

20.30 Kızak takım bayrak (Cortina Kayak Merkezi)

21.30 Snowboard kadınlar halfpipe (Livigno Kar Park)

23.36 Kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 metre (Milano Buz Pateni Arena)

23.48 Kısa kulvar sürat pateni erkekler bin metre (Milano Buz Pateni Arena)

G.Saray Kevin Zenon'un peşine düştü!
F.Bahçe'nin gol yükünü 2 yıldız çekiyor!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Yapay zeka da CHP'yi kurtarmadı | 2 senede kaçan kaçana: 30 belediye başkanı, 66 meclis üyesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noa Lang'dan flaş karar!
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa-Brighton maçı hangi kanalda? Aston Villa-Brighton maçı hangi kanalda? 08:49
Manchester City-Fulham maçı saat kaçta? Manchester City-Fulham maçı saat kaçta? 08:14
Crystal Palace-Burnley maçı hangi kanalda? Crystal Palace-Burnley maçı hangi kanalda? 08:04
Nottingham Forest-Wolverhampton maçı detayları! Nottingham Forest-Wolverhampton maçı detayları! 07:43
M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! 01:20
TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama 01:20
Daha Eski
N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! 01:20
Chelsea evinde Leeds United'a takıldı Chelsea evinde Leeds United'a takıldı 01:20
Bournemouth deplasmanda galip! Bournemouth deplasmanda galip! 01:20
M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! M. United'ın galibiyet serisi sona erdi! 01:19
TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama TBF Yunan taraftarının "çirkin" pankartına kınama 00:35
N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! N. United deplasmanda Tottenham'a şans tanımadı! 00:31