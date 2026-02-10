Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, İstanbul'da başlayacak!

İstanbul, 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'na 11-15 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenecek 10. Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'na, kadınlar ve erkeklerde 8'er takım katılacak. Ev sahibi Türkiye, hem kadın hem de erkek milli takımıyla turnuvada korta çıkacak.

A Milli Kadın Badminton Takımı, Bulgaristan, Çekya ve Fransa ile birlikte 2. Grup'ta mücadele edecek. Kadınlarda son 5 organizasyon da dahil 7 şampiyonluğu bulunan Danimarka'nın yanı sıra Almanya, Estonya ve Ukrayna, 1. Grup'ta yer alacak.

A Milli Erkek Badminton Takımı ise 2. Grup'ta Almanya, Fransa ve İsveç ile karşılaşacak. Erkeklerde 1. Grup, oynanan 9 şampiyonada da altın madalya kazanan Danimarka dışında Finlandiya, İngiltere ve İspanya'dan oluşacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek.

TÜRKİYE BADMİNTON MİLLİ TAKIMLARININ KADROSUNDA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

Kadınlar

Neslihan Arın, Özge Bayrak Bağcı, Ravza Bodur, Zehra Erdem, Aleyna Korkut, Elifnur Demir, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Yasemen Bektaş, Sinem Yıldız, Elif İkra Özyiğit, Nisanur Çimen

Erkekler

Emre Lale, Yusuf Yaşar, Nurullah Saraç, Mehmet Can Töremiş, Arda Atan, Taha Emirhan Budak, Abdulsamet Özdemir, Gökay Göl, Mert Seven, Emre Sönmez, Veysel Taşdemir, Buğra Aktaş