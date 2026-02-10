CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, İstanbul'da başlayacak!

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, İstanbul'da başlayacak!

2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, 11-15 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek; Türkiye kadın ve erkek milli takımlarıyla turnuvada mücadele edecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 15:05
Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, İstanbul'da başlayacak!

İstanbul, 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'na 11-15 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenecek 10. Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'na, kadınlar ve erkeklerde 8'er takım katılacak. Ev sahibi Türkiye, hem kadın hem de erkek milli takımıyla turnuvada korta çıkacak.

A Milli Kadın Badminton Takımı, Bulgaristan, Çekya ve Fransa ile birlikte 2. Grup'ta mücadele edecek. Kadınlarda son 5 organizasyon da dahil 7 şampiyonluğu bulunan Danimarka'nın yanı sıra Almanya, Estonya ve Ukrayna, 1. Grup'ta yer alacak.

A Milli Erkek Badminton Takımı ise 2. Grup'ta Almanya, Fransa ve İsveç ile karşılaşacak. Erkeklerde 1. Grup, oynanan 9 şampiyonada da altın madalya kazanan Danimarka dışında Finlandiya, İngiltere ve İspanya'dan oluşacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek.

TÜRKİYE BADMİNTON MİLLİ TAKIMLARININ KADROSUNDA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

Kadınlar

Neslihan Arın, Özge Bayrak Bağcı, Ravza Bodur, Zehra Erdem, Aleyna Korkut, Elifnur Demir, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Yasemen Bektaş, Sinem Yıldız, Elif İkra Özyiğit, Nisanur Çimen

Erkekler

Emre Lale, Yusuf Yaşar, Nurullah Saraç, Mehmet Can Töremiş, Arda Atan, Taha Emirhan Budak, Abdulsamet Özdemir, Gökay Göl, Mert Seven, Emre Sönmez, Veysel Taşdemir, Buğra Aktaş

F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
Edson ile ilgili flaş iddia! Dünya Kupası sonrası...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Özgür Özel-Mesut Özarslan kavgasının arka planı: O mesajlar Mansur Yavaş'ı yakar mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Hayal kırıklığına uğradılar
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Edson ile ilgili flaş iddia! Dünya Kupası sonrası... Edson ile ilgili flaş iddia! Dünya Kupası sonrası... 14:17
Fenerbahçe'nin golcüsü Anderson Talisca! Fenerbahçe'nin golcüsü Anderson Talisca! 13:10
EuroLeague Final Four biletleri satışa çıkıyor EuroLeague Final Four biletleri satışa çıkıyor 13:03
F.Bahçe-N. Forest maçının biletleri satışa çıktı F.Bahçe-N. Forest maçının biletleri satışa çıktı 13:00
Trabzonsporlu golcüler krallık yarışında! Trabzonsporlu golcüler krallık yarışında! 12:51
Noa Lang'dan flaş karar! Noa Lang'dan flaş karar! 12:48
Daha Eski
Trabzonspor, Fatih Tekke ile galibiyet istiyor! Trabzonspor, Fatih Tekke ile galibiyet istiyor! 12:42
Süper Lig'de takımların durumu! Süper Lig'de takımların durumu! 12:27
Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Hayal kırıklığına uğradılar Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Hayal kırıklığına uğradılar 12:14
G.Saray'da Uğurcan Çakır farkı! G.Saray'da Uğurcan Çakır farkı! 12:08
West Ham United-Manchester United muhtemel 11'ler! West Ham United-Manchester United muhtemel 11'ler! 11:52
NBA'de Thunder kazandı! NBA'de Thunder kazandı! 11:49