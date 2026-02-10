CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol İtalya'da Semih Kılıçsoy çılgınlığı! "40 milyon Euro'ya..."

İtalyan ekibi Cagliari'nin formasını terleten milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy burada kaydettiği goller ile adından bir hayli söz ettiriyor. Genç oyuncu hakkında son olarak Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi'nin yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekti. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 15:50
İŞTE GUIDO ANGELOZZI'NİN O SÖZLERİ:

Semih çok büyük bir yetenek. Avrupa'da birçok kulüp onu takip ediyor. Onu nasıl satın almayalım? Almazsak delilik olur. Çok etkileyici goller attı. Bu şekilde devam ederse değeri 40 milyon Euro'ya ulaşabilir.

