Rekortmen yüzücü Bengisu Avcı'dan yeni masterler Türkiye rekoru!

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Master Oyunları'nda (Open Master Games) 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinin açıklamasına göre, Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanına sahip Bengisu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki şampiyonada 30 artı yaş kategorisinde yarıştı.

Milli sporcu, 35 ülkeden 25 bin sporcunun katılımıyla organize edilen şampiyonada, ilk üç günde 30 artı yaşta bir altın, 2 gümüş madalya aldı.

İlk gün 5 bin metre serbestte birincilik kürsüsüne çıkan Bengisu Avcı, sonrasında 200 metre karışıkta 2.49.12 ve 100 metre kurbağalamada 1.27.02 ile gümüş madalya elde etti.

Milli yüzücü, "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla yarıştığı 100 metre kurbağalamada 1.27.02'lik derecesiyle masterler yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Bengisu Avcı, 11 Şubat'ta 400 metre karışık ve 200 metre kelebek, 12 Şubat'ta 100 metre kelebek, 13 Şubat'ta ise 200 metre kurbağalamada yarışacak.

Oyunlar, 14 Şubat'ta sona erecek.