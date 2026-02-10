CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Zecorner Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor!

Zecorner Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, aldığı kötü sonuçların ardından alt sıralara düştü. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 14:56
Zecorner Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, aldığı kötü sonuçların ardından adeta ligin dibine demir attı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon aldığı 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Sezona başladığı teknik direktör Markus Gisdol ile 8 haftada galibiyete ulaşamayan ve 17. sırada yer alan Kayseri temsilcisi, 9. hafta itibarıyla göreve gelen Radomir Djalovic ile de yükselişe geçemedi.

Ligde çıktığı 21 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunan Kayserispor, 9 kez de rakipleriyle yenişemedi.

Bu maçlarda yediği 43 gole karşılık 17 kez rakip ağları havalandırabilen ve eksi 26 averaja sahip sarı-kırmızılı takım, ligin en çok gol yiyen ekibi durumunda bulunuyor.

Ligde aldığı 2 galibiyetin birisini deplasmanda diğerini ise evinde alan Kayseri temsilcisi, kendi sahasında sadece 7 gol atabildi.

7 HAFTADIR GALİBİYETE HASRET

Son galibiyetini ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alan Kayserispor, o günden sonra galibiyete hasret kaldı.

Ligin 15. haftasında ikas Eyüpspor deplasmanında 1-1 beraber kalan sarı-kırmızılı ekip, 16. haftada sahasında Corendon Alanyasporla 0-0, 17. haftada ise TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'a 18. haftada deplasmanda 1-0'lık skorla yenilen Kayserispor, 19. haftada sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0, 20. haftada deplasmanda Galatasaray'a 4-0 ve son olarak 21. haftada evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

KAYSERİSPOR'U ZOR BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Puan sıralamasında üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftada ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'ye konuk olacak.

23. haftada Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak Kayserispor, 24. haftada ise Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Ligin 25. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Kayserispor, 26. haftada ise Samsunspor'a konuk olacak.

Edson ile ilgili flaş iddia! Dünya Kupası sonrası...
F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Özgür Özel-Mesut Özarslan kavgasının arka planı: O mesajlar Mansur Yavaş'ı yakar mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Hayal kırıklığına uğradılar
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Edson ile ilgili flaş iddia! Dünya Kupası sonrası... Edson ile ilgili flaş iddia! Dünya Kupası sonrası... 14:17
Fenerbahçe'nin golcüsü Anderson Talisca! Fenerbahçe'nin golcüsü Anderson Talisca! 13:10
EuroLeague Final Four biletleri satışa çıkıyor EuroLeague Final Four biletleri satışa çıkıyor 13:03
F.Bahçe-N. Forest maçının biletleri satışa çıktı F.Bahçe-N. Forest maçının biletleri satışa çıktı 13:00
Trabzonsporlu golcüler krallık yarışında! Trabzonsporlu golcüler krallık yarışında! 12:51
Noa Lang'dan flaş karar! Noa Lang'dan flaş karar! 12:48
Daha Eski
Trabzonspor, Fatih Tekke ile galibiyet istiyor! Trabzonspor, Fatih Tekke ile galibiyet istiyor! 12:42
Süper Lig'de takımların durumu! Süper Lig'de takımların durumu! 12:27
Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Hayal kırıklığına uğradılar Brezilya'da Talisca üzüntüsü! Hayal kırıklığına uğradılar 12:14
G.Saray'da Uğurcan Çakır farkı! G.Saray'da Uğurcan Çakır farkı! 12:08
West Ham United-Manchester United muhtemel 11'ler! West Ham United-Manchester United muhtemel 11'ler! 11:52
NBA'de Thunder kazandı! NBA'de Thunder kazandı! 11:49