Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında yaptığı takviyelerler adından söz ettiren Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Edson Alvarez olmuştu. Meksika basını, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 14:17
Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte kıran kırana bir zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, hem yaz hem de kış transfer döneminde adından sıkça söz ettirdi.

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Sarı-lacivertliler, dünya çapında ünlü futbolcuları takıma kazandırarak büyük ses getirdi.

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Edson Alvarez oldu.

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Sarı-lacivertli takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan deneyimli futbolcu, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kaldı.

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Son olarak Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle oynayamayan 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Meksika basını, Edson Alvarez'in sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alarak Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünebileceğini yazdı.

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Soy Futbol kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi sonrası Meksikalı futbolcunun kendisine ilk 11'de yer bulmasının zorlaşacağı ve bu yüzde Dünya Kupası sonrası gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

Edson Alvarez bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta süre alırken, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...

West Ham United ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

