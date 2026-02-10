Meksika basınından flaş Edson Alvarez iddiası! Dünya Kupası'ndan sonra...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında yaptığı takviyelerler adından söz ettiren Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Edson Alvarez olmuştu. Meksika basını, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 14:17
Fenerbahçe, Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sarı-lacivertli takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan deneyimli futbolcu, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kaldı.
Son olarak Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle oynayamayan 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Meksika basını, Edson Alvarez'in sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alarak Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünebileceğini yazdı.
Soy Futbol kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi sonrası Meksikalı futbolcunun kendisine ilk 11'de yer bulmasının zorlaşacağı ve bu yüzde Dünya Kupası sonrası gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.
Edson Alvarez bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta süre alırken, 1 asistlik bir performans sergiledi.
West Ham United ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
