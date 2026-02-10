West Ham United-Manchester United maçı | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

West Ham United-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun kritik virajına girilirken 26. hafta çok kritik bir eşleşmeye sahne oluyor. Ev sahibi West Ham United, topladığı 23 puanla 18. basamakta yer alırken, küme düşme korkusunu ensesinde hissediyor. Londra ekibi için her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde, konuk ekip Manchester United ise bambaşka bir senaryonun peşinde. 44 puanla ligin 4. sırasında konumlanan konuk takım, zirve takibini sürdürmek ve Devler Ligi biletini cebine koymak amacıyla sahaya çıkıyor. Londra Stadyumu'ndaki dev randevu, hem hayatta kalma hem de zirve inadının çarpışmasına tanıklık edecek. İşte West Ham United-Manchester United maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

West Ham United-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 26. haftasındaki West Ham United-Manchester United United maçı, 10 Şubat Salı günü oynanacak. Olympic Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak.

West Ham United-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

West Ham United-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

West Ham United-Manchester United MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Potts; Bowen, M. Fernandes, Summerville; Castellanos

Manchester United: Lammens; Dalot, Martinez, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, B. Fernandes, Mbeumo; Cunha