Ziraat Türkiye Kupası
West Ham United-Manchester United maçı | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

West Ham United-Manchester United maçı | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında nefesler Londra’da tutuluyor. Ligde kalma savaşı veren West Ham United, sahasında ilk dört yarışının iddialı ismi Manchester United’ı ağırlıyor. 23 puanla 18. sırada, düşme hattının tam kalbinde yer alan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak nefes almak istiyor. Öte yandan 44 puanla 4. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Manchester United ise deplasmanda hata yapmak istemiyor. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren bu zorlu mücadele, her iki takım için de sezonun kırılma noktası olabilir. İşte West Ham United-Manchester United maçının canlı yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 11:52
West Ham United-Manchester United maçı | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

West Ham United-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun kritik virajına girilirken 26. hafta çok kritik bir eşleşmeye sahne oluyor. Ev sahibi West Ham United, topladığı 23 puanla 18. basamakta yer alırken, küme düşme korkusunu ensesinde hissediyor. Londra ekibi için her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde, konuk ekip Manchester United ise bambaşka bir senaryonun peşinde. 44 puanla ligin 4. sırasında konumlanan konuk takım, zirve takibini sürdürmek ve Devler Ligi biletini cebine koymak amacıyla sahaya çıkıyor. Londra Stadyumu'ndaki dev randevu, hem hayatta kalma hem de zirve inadının çarpışmasına tanıklık edecek. İşte West Ham United-Manchester United maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

West Ham United-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 26. haftasındaki West Ham United-Manchester United United maçı, 10 Şubat Salı günü oynanacak. Olympic Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak.

West Ham United-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

West Ham United-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

West Ham United-Manchester United MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Potts; Bowen, M. Fernandes, Summerville; Castellanos

Manchester United: Lammens; Dalot, Martinez, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, B. Fernandes, Mbeumo; Cunha

Nkunku'dan flaş transfer itirafı!
İspanya Asensio'nun asistini konuşuyor! Manşetler alev aldı
