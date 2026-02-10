CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda normal sezonun son maçına çıkacak!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda normal sezonun son maçına çıkacak!

BKT Avrupa Kupası B Grubu’nun son haftasında Türk Telekom, Ankara’da NINERS Chemnitz’i konuk edecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 10:43
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda normal sezonun son maçına çıkacak!

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son hafta maçında 11 Şubat'ta Ankara'da Almanya'nın NINERS Chemnitz takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Grupta ilk 6 sırayı garantileyen ve 8'li final hakkı elde eden Türk Telekom, 17 maçta 11 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Grupta 4. sırada yer alan ve bu pozisyonunu garantileyen başkent ekibi, Alman rakibini yener, Buducnost ise son maçını kaybederse, B Grubu'nu 3. sırada tamamlayacak.

Grupta 6. sırada yer alan ve 8'li finali garantileyen NINERS Chemnitz ise 17 maçta 9 galibiyet, 8 yenilgi aldı.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı Türk Telekom, deplasmanda 87-63 kazanmıştı.

Nkunku'dan flaş transfer itirafı!
Beşiktaş'ta Gollini gerçeği! Vasquez'den önce...
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: Sosyal medyadan zehir satan 305 şüpheli yakalandı
Maçın ardından büyük övgü! "Bu Fener başka Fener"
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
Zecorner Kayserispor 10. kez kaybetti! 10:15
Beşiktaş'ta Gollini gerçeği! Vasquez'den önce... 10:13
Nkunku'dan flaş transfer itirafı! 10:03
Türkiye şampiyonasında büyük başarı! 09:49
F.Bahçe'nin penaltısında karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı 09:31
Dartçılar Hollanda'da tarih yazdı! 09:21
Kante için flaş yorum! "Fizik olarak hiç hazır değil" 09:07
Çakar'dan olay sözler! "G.Saray maçının pansumanını yaptılar" 08:42
Maçın ardından büyük övgü! "Bu Fener başka Fener" 08:36
Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! 01:02
Alperen Şengün'den NBA All-Star sözleri! 01:02
Tedesco'dan 21 maçlık seri yorumu: Maşallah! 00:49