Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Juventus cephesinden Galatasaray maçı için açıklama!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu karşılaşmalarında Juventus ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleler öncesi Torino ekibinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 10:38
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rakibi Juventus'ta sportif direktör Marco Ottolini dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Football Italia'nın derlediği habere göre Ottolini, Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin uzatılması hakkında, "Kenan Yıldız ile yapılan anlaşmadan çok memnunuz. McKennie ile ilgili olarak görüşmelere devam ediyoruz. Koçtan da çok memnunuz (Spalletti) ve önümüzdeki haftalarda onunla da görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ottolini, Galatasaray ile karşılaşacakları kritik maç hakkında da konuştu.

Yaptığı açıklamada, "Bizim için ligi ilk dörtte bitirmek son derece önemli. Şampiyonlar Ligi'nde de İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağımız maça odaklanacağız ve üst tura geçmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

