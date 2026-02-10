Juventus cephesinden Galatasaray maçı için açıklama!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu karşılaşmalarında Juventus ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleler öncesi Torino ekibinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 10:38
Yaptığı açıklamada, "Bizim için ligi ilk dörtte bitirmek son derece önemli. Şampiyonlar Ligi'nde de İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağımız maça odaklanacağız ve üst tura geçmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.
