Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Judo Judoculardan Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı!

Konya’da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Düzceli sporcular önemli başarılara imza attı. İşte detaylar...

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 09:49
Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 64 ilden toplam 894 sporcunun katılım sağladığı Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında Düzceli sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Konya'da gerçekleştirilen şampiyonada 44 kilogram kategorisinde mücadele eden Hiranur Birinci, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve büyük gurur yaşattı. Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Birinci, altın madalyanın sahibi olarak kürsünün zirvesine çıktı. 81 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Batuhan Gülaçtı ise zorlu müsabakalar sonunda Türkiye 5'incisi olma başarısı göstererek Milli Takım kadrosuna seçildi. Gülaçtı'nın bu derecesi, hem sporcu hem de antrenörleri açısından büyük bir sevinç kaynağı oldu. Mart ayında Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan sporculara başarı dilekleri iletilirken, şampiyonada Düzce'yi azim ve kararlılıkla temsil eden tüm sporcular da ortaya koydukları mücadele nedeniyle tebrik edildi.

