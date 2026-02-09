CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bodrum FK Bodrum FK, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti!

Bodrum FK, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti!

Krizlerle sarsılan Bodrum FK, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 42’ye yükselterek Süper Lig yarışında 4’üncü sıraya çıktı. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 16:22
Bodrum FK, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti!

1'inci Lig'de üst üste birçok kriz yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig yarışına sorunsuz devam ediyor. Önce yönetim değişikliğine giden, ardından kadrosundaki as oyuncularını satmak zorunda kalan ve son olarak teknik direktörü Burhan Eşer'in bahis soruşturması kapsamında 6 ay men cezası almasıyla sarsılan yeşil-beyazlılar, sonuncu Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Olumsuzlukların gölgesinde son 3 maçını gol yemeden kazanan Ege ekibi puanını 42'ye çıkarıp 4'üncü sıraya sıraya yükseldi.

Süper Lig potasına doğru ilerleyen Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz galibiyeti taraftara armağan ettiklerini dile getirdi. Adana Demirspor'a saygı duyarak oynadıklarını belirten Yılmaz, "19 günde 5 maç oynadık. Cumartesi günü de evimizde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geleceğiz. Yoğun bir takvimde kazanarak ilerlemek çok önemli. Motivasyonumuz çok yerinde. Güzel ve önemli bir galibiyet alındı, oyuncularımı kutluyorum. 3 puan taraftarımıza hediye armağan olsun" diye konuştu.

G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira…
Jhon Duran'ın transferi resmen açıklandı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
AK Parti’den CHP’ye ağır eleştiri: Depremi istismar eden siyaset iflas etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
G.Saray'dan 18'lik yıldıza akılalmaz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi Corendon Alanyaspor! TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi Corendon Alanyaspor! 16:36
Bodrum FK seriye bağladı! Bodrum FK seriye bağladı! 16:22
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! 16:06
Göztepe'nin yapay zeka içerikleri ilgi gördü! Göztepe'nin yapay zeka içerikleri ilgi gördü! 15:41
Güreş milli takımının hedefi! Güreş milli takımının hedefi! 15:33
Göztepe'de puan sevinci! Göztepe'de puan sevinci! 15:18
Daha Eski
G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! G.Saray'dan Kenan Yıldız için özel plan! 15:17
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları 15:05
G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira… G.Saray'da sıcak gelişme! Torreira… 15:02
Göztepe evinde Vakıfbank'la oynuyor! Göztepe evinde Vakıfbank'la oynuyor! 15:00
Eren Kalfa’dan altın madalya! Eren Kalfa’dan altın madalya! 14:48
Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı 14:45