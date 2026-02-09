Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 15:06
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sonlandırdı.

Öte yandan orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 27 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında vefat eden babasının cenaze törenine katılmak üzere teknik heyetin bilgisi ve izni dahilinde salı günü ülkesi Nijerya'ya gidecek

