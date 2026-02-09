Zenit Jhon Duran transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Jhon Duran olmuştu. Futbolcunun Rusya'ya gittiği aktarılırken oyuncu ile ilgili resmi bir açıklama gelmemişti. Son olarak Zenit, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Rus ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan Kolombiyalı golcüyü Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiraladı. Zenit'ten futbolcu için dikkat çeken bir paylaşım da geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM: