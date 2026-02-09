CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Zenit Jhon Duran transferini resmen açıkladı!

Zenit Jhon Duran transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra geleceği bir hayli merak konusu haline gelen Jhon Duran ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Zenit, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 14:50
Zenit Jhon Duran transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Jhon Duran olmuştu. Futbolcunun Rusya'ya gittiği aktarılırken oyuncu ile ilgili resmi bir açıklama gelmemişti. Son olarak Zenit, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Rus ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan Kolombiyalı golcüyü Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiraladı. Zenit'ten futbolcu için dikkat çeken bir paylaşım da geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM:

