Göztepe evinde VakıfBank’ı konuk edecek!

Sultanlar Ligi'nde üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda Zeren Spor'a 3-0 mağlup olan Göztepe 10 Şubat'ta evinde lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta maçı saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arzu Uzatöz, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek. Maçın 250 TL'lik 3'üncü Kategori ve 400 TL'lik 1'inci Kategori biletleri tükenirken, 300 TL olan 2'nci Kategori ve 750 TL olarak belirlenen misafir tribünü biletlerinin satışları sürüyor.

Ligde 20 maçta 6 galibiyet alan 11'inci sıradaki Göztepe, sadece 1 kez yenilip 19 galibiyeti bulunan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet almaya çalışacak. Göz-Göz ilk yarıda rakibine deplasmanda 3-0 kaybetmişti. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19.00'da 6'ncı basamaktaki Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak. Geçen haftaki Eczacıbaşı galibiyetiyle dikkat çeken 7'nci Aras Kargo ise aynı saatte 2 basamak üstündeki Galatasaray'ın konuğu olacak.