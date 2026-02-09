Galatasaray'dan Kenan Yıldız için özel plan!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off maçlarında İtalyan ekibi Juventus ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu karşılaşmalar öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, rakip takımın önemli isimlerinden Kenan Yıldız'ı durdurmak için özel plan yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 15:17
Libero TV Youtube kanalına konuşan ünlü yorumcu Mehmet Özcan, Juventus maçıyla ilgili olarak, "Sacha Boey, Juventus maçında ilk 11'de başlayacak. Okan Buruk'un Juventus maçına özel planı var. Sacha Boey'e muhtemelen Kenan Yıldız'ı marke etme görevi verilecek." ifadelerini kullandı.
