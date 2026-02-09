CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Celtics’in serisine Knicks son verdi!

NBA'de Celtics’in serisine Knicks son verdi!

NBA’de Doğu Konferansı’nda New York Knicks, Boston Celtics’i 111-89 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 11:01
NBA'de Celtics’in serisine Knicks son verdi!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımları karşı karşıya getiren maçta New York Knicks, Boston Celtics'i 111-89 mağlup etti.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 31 sayı, 8 asist, Josh Hart 19 sayılık performans sergilerken, Karl-Anthony Towns 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Celtics'te ise Jaylen Brown 26 sayı, Derrick White ise 19 sayı kaydetti.

KAWHİ LEONARD'DAN TİMBERWOLVES POTASINA 41 SAYI

Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves'u 115-96 mağlup etti.

Target Center'da oynanan maçta Kawhi Leonard 41 sayı, 8 ribauntla takımını sırtlarken, John Collins ve Yanic Konan Niederhauser, 15'er sayıyla galibiyete katkı verdi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 23, Julius Randle 17 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Chicago Bulls'tan takas edildikten sonra Timberwolves formasıyla ilk maçına çıkan Ayo Dosunmu, mücadeleyi 11 sayı ve 2 top çalma ile tamamladı.

Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı"
Tedesco'yu düşündüren sorun! Kerem ve Musaba...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
CHP'de seviye düşük promil yüksek! Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği küfürlerin arka planı: Sarhoşken attı ayıkken pişman oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı bilgileri Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı bilgileri 10:47
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! 10:46
Göztepe’den Avrupa hedefi! Göztepe’den Avrupa hedefi! 10:45
Tedesco'yu düşündüren sorun! Kerem ve Musaba... Tedesco'yu düşündüren sorun! Kerem ve Musaba... 10:26
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları! Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları! 10:24
atletizmde uluslararası başarı! atletizmde uluslararası başarı! 10:13
Daha Eski
Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları 10:04
Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! 09:57
Kayserispor’da 4 eksik var! Kayserispor’da 4 eksik var! 09:48
Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! 09:42
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? 09:31
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 09:13