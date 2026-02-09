CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte, usta yazarların yorumları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 08:49
SERKAN KORKMAZ - BOEY GERÇEĞİ

SERKAN KORKMAZ - BOEY GERÇEĞİ

Galatasaray'da Noa Lang ile Barış Alper Yılmaz'ın aynı formaya talip olduğunu düşünenler açıkçası yanıldı. Özellikle Leroy Sane'nin kadroya geri dönüşü sonrası kimin yedek kulübesinin yolu tutacağını o günün şartlarında değerlendirmek daha doğru olur ama İtalya'da Napoli antrenmanı yemiş Noa Lang'ın o isimlerden biri olacağını pek sanmıyorum.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Dün akşamki mücadelenin skorerlerinden olsa da Yunus Akgün'ün Mario Lemina'lı orta saha rotasyonunda, Leroy Sane'nin dönüşü beklenmeden yedek kulübesinin yolunu tutma olasılığı bir hayli yüksek. Maç sonrası Libero YouTube kanalında yayın yaptığım Fırat Aydınus'a göre sarı-kırmızılıların ilk golü ofsayt...

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar üstün olan Galatasaray, sezonun rekor "isabetli pas oranı" ile oynadı ve galibiyeti hak eden bir irade sergiledi. Bir anda transferin son günü 2 yıl sonra geri dönen Sacha Boey'in, Kenan Yıldız'a önlem olarak alındığı bilgisi de yine Libero yayınında Mehmet Özcan tarafından duyuruldu.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray için Süper Lig'de puan kaybı yaşama olasılığı olan maç sayısı bir hayli az. Zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında üç puana üç golle ulaşılınca, herkes ufaktan önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçından çok Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabındaki Juventus maçlarını konuşmaya başladı. Fakat benim daha çok merak ettiğim bir şey var; Victor Osimhen'in dün akşam attığı gol sonrası sevinmeyişinin sebebi neydi acaba?

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Konuştuğum birkaç kişi "kendine kızdı" yorumunda bulundu ama açıkçası ben çok emin değilim. Yine de tüm karşılaşma boyunca Victor Osimhen'in muhteşem mücadelesini sürdürdüğünü ve her zamanki gibi çok istekli oynadığını vurgulamalıyım.

LEVENT TÜZEMEN - KADRO AVANTAJI

LEVENT TÜZEMEN - KADRO AVANTAJI

Yeni transferler, sadece kadroda kaliteli bir derinlik yaratmadı, G.Saray'a da müthiş bir hava getirdi. Eğer Okan Buruk, bu kaliteli derin kadroyu sezon başında kurmuş olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray kesinlikle ilk 8 arasında yer alırdı. Kulübedekilere bir göz atalım; İcardi, İlkay, Asprilla, Singo, Boey, Nhaga, Eren ile cezalı Lemina ve sakat olan Sane düşünüldüğünde müthiş etkileyici ve kaliteli bir kadronun ortaya çıktığı görülüyor. Şimdi, Okan hocanın eli güçlenecek, mazeret üretme konusunda şansı olmayacak. Derin kadro, her yerin iki adamı olduğunu bize gösterdi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Rize maçında G.Saray, zaman zaman sarsılsa da maç boyu oyunu elinde tuttu, pozisyon zenginliği içinde yaşadı. Final paslarında tercihler doğru olsaydı çok daha farklı bir skor öne çıkardı. Ama 4 oyuncuyu bir kenara koyuyorum. 1-Kendisine özel atletik performans hocası tutan Sara maç boyu enerjisini hiç kaybetmedi, savunma-hücum arasında mekik dokudu, gol aradı savunmadan Rize ataklarını bile engelledi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

2-Lemina'nın olmadığı maçta Torreira orta sahanın yine dinamosu oldu savunmayı rahatlatacak pozisyonlar sağlayıp topu oyuna akıllı soktu. 3-Gecenin yıldızı Jakobs oldu. Hatasız oynadı, Rize hızlı ataklarına izin vermedi sürekli hücuma katıldı. Çabukluğu ile rakip atakları kesti. 4-Osimhen, yeterli pas alamamasına rağmen sürekli koşularıyla rakip savunmanın huzurunu bozdu attığı gol, çok zordu, çalımı ve vuruşu mükemmeldi.

MUSTAFA ÇULCU - HAKEM RAHATLADI

MUSTAFA ÇULCU - HAKEM RAHATLADI

Galatasaray ön bölgede etkili ama savunmada riskli ve güven vermeyen pozisyon alıyor. Rizespor'un savunma arkasına attığı toplarda hep tehlike yaşadılar. Osimhen'i de ilk yarıda topla buluşturmakta zorlanınca Osimhen etkisiz gözüktü. Ama ikinci yarı neredeyse kaleci dahil tüm Rizespor savunmasını çalımlayıp attığı gol çok klas ve buram buram yetenek kokan bir Osimhen golüydü.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan hoca tüm oyuncuları sahaya sürme fırsatı bulduğu haklı bir galibiyet aldı. Ozan Ergün'ün son 5 maçı; 2 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 1 Beşiktaş ve arada Süper kupa Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 4. hakem demek ki MHK'nin göz bebeği ama daha 2'de Taha'ya çıkan sarı, 7'de topsuz alanda Osimhen'i tek kol çekip indiren Samet'e çıkmayan sarı, 16'da Abdülkerim-Sowe hava topunda Rizespor lehine çaldığı faul, 30 saniye sonra Sara- Mihaila mücadelesinde Sara'ya sarı çıkarmadığı gibi Galatasaray lehine faul çalması, 39'da Yunus- Laçi mücadelesinde devam etmesi gerekirken Rizespor lehine faul uydurması, göğsünde taşıdığı o FIFA kokartını henüz hak etmediğini gösterdi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Barış'ın golünde hakemler, eğitimciler ve MHK'nin ofsayt konusunda ders çıkaracağı akademik çok kriter ve konu var. Laçi'nin şutunda Torreira'nın kapalı kolu ve sırtında seken topta Rizespor penaltı bekledi. 1.5 dakika VAR neyi inceldiyse nihayet doğru kararla penaltı yok dedi. Rizespor'un 60'da attığı golde Sowe ofsayt, iptal doğru. Galatasaray'ın gollerinden sonra hakem de rahatladı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Beşiktaş-Alanya maçında hangi birini yazayım şaşırdım! Ümit'in Hyeon-Gyu Oh'a faulü penaltı ama Oğuzhan Çakır klasiği, sahada veremedi! VAR müdahalesi yedi. VAR'dan doğru penaltı kararı geldi. 54'te Oh'un estetik golünde asisti yapan Agbadou ofsayt değil, Emirhan rakibin koşu yolunda mı, oyuna ve rakibe müdahalesi var mı diye VAR çağırdı, gol kararı doğru. 77'de Duarte'nin Gökhan'a faulü penaltı ama hakem vermedi, VAR devreye girmedi. İlginç olan oyun jet hızıyla başladı. Maalesef akşam sahada hakem yoktu ama dramatik bir tiyatro vardı. Çok üzücü.

ZEKİ UZUNDURUKAN - GALATASARAY BİR BARIŞ ALPER DAHA TRANSFER ETMİŞ!

ZEKİ UZUNDURUKAN - GALATASARAY BİR BARIŞ ALPER DAHA TRANSFER ETMİŞ!

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında adeta çay keyfinde bir galibiyet alarak İstanbul'a döndü. Galatasaray takım halinde çok iyiydi. Bütün futbolcular birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir görüntü ortaya koydu. Yeni transfer Lang'ı izlerken 'Galatasaray yeni bir Barış Alper Yılmaz daha transfer etmiş' dedim içimden! Lang tam bir yürek savaşçısı! Ayrıca pozisyon bilgisi, oyun zekası mükemmel! Ya bazuka gibi şutlarına ne demeli... Bir kanat oyuncusunda olması gereken en önemli şey hızdır, Lang adeta rüzgar gibi. Dün Galatasaray'ın hücum gücüne güç kattı ve ilk asistini de yaptı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Uzun süredir beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'ü de çok beğendim. Attığı gol öncesindeki top kapma mücadelesi ve sonrasında takipçiliği jeneriklikti. Sane'siz, Lemina'sız bu kadar tahrip gücü yüksek bir futbol ortaya koydu Galatasaray! Hem de deplasmanda oynamasına rağmen rakibine net gol pozisyonu bile vermeden! İlk yarıyı yüzde 91 pas isabetiyle oynadı Sarı-Kırmızılılar. Çaykur Rizespor, Galatasaray kalesinde çok etkili olmayan şutlarla gol aradı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray savunmasının yine sigortasıydı. Hatasız bir maç çıkarırken, kademeye girme ve top uzaklaştırma ustası olduğunu yine belgeledi Abdülkerim Bardakçı! Kenar bekleri Sallai ve Jakobs da günündeydi. Gol perdesini açan Barış Alper'in sıyırtma kafa vuruşunu A Plus golcülerde bile göremiyoruz artık... Barış Alper Yılmaz bu takımın adeta bir gaz pedalı…

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Torreira, her zaman olduğu gibi dün de Aslan'ın oksijen tüpüydü, atom karıncasıydı. Uzay golcüsü Osimhen ise Çaykur Rizespor savunmasını dağıtan isim oldu. Turbo motor gibiydi. Hiç pes etmedi ve yine golünü attı. Galatasaray, Rize deplasmanında 3-0 gibi net bir skorla kazanırken, üç topu da direkten döndü. Sara, Lang ve İcardi füze gibi şutları ile kale direklerinin canını yaktı! Galatasaray ligde 21. maçını oynadı ve tam 9 maçta kalesini gole kapattı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu istatistik, Galatasaray'ın ne kadar iyi bir kalecisi ve taş gibi bir savunması olduğunun da bir göstergisi. Lider Galatasaray çok iyi yolda. Üstelik de artık alternatifli ve zengin bir yedek kulübesi de var! Daha ne olsun! Galatasaray taraftarı bu takımla gurur duymalı ve dağ gibi arkasında durmalı! Çünkü yoluna gümbür gümbür devam eden bir Galatasaray var!

