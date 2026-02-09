Spor yazarları Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

Yedi yeni oyuncu geldi ve bir takım ara transferde ancak bu kadar takviye yapar. İyi takviyelere rağmen, Kartal, kendi sahasında 2-0 öne geçip berabere kalsaydı taraftar isyan ederdi… Şimdi durum tam tersi… Alanyaspor karşısında iki farklı yenilgiden beraberliğe dönüldü… Üzülmek mi, sevinmek mi gerekir bilemedim!..