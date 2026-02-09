CANLI SKOR ANA SAYFA
Kayserispor, Kocaelispor ile Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak!

Kayserispor, Kocaelispor ile Süper Lig’de 4. kez karşılaşacak!

Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 09:42
Kayserispor, Kocaelispor ile Süper Lig’de 4. kez karşılaşacak!

Süper Lig'de Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakada Kayserispor ile Kocaelispor 3 puan için sahaya çıkacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 3 müsabakada Kayserispor'un üstünlüğü gözleniyor. Oynanan maçlarda Kayserispor 2 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor, rakibini 2-1 ve 1-0 yenerken bir müsabakada 1-1 sona erdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan müsabakada ekipler, birbirine üstünlük sağlayamamıştı.

Kayserispor ile Kocaelispor arasında 9 Şubat saat 17:00'de başlayacak maçta, iki ekip birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

