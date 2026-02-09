CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Trio ekibi Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Trio ekibi, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 09:31
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Bu sezonki 9. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

Trio ekibi, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte o yorumlar...

19. dakika: Galatasaray'ın attığı golün iptali gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Barış Alper'in kafayı vurduğu an Osimhen'in sağ ayağı şeklen ofsayt pozisyonunda, doğru. Bu golde bir ihlal görmüyorum. Top daha alçak şekilde gelse ya da zeminden gelse Osimhen'in bu ayak hamlesi kaleciyi daha çok etkilerdi. Top yukarıdan geldiği için kaleciyi daha az etkilediğini düşünüyorum. Yardımcı hakemi kutluyorum, golün temiz olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: VAR'ın buna müdahale etmemesi son derece yerinde bir karar. İlk orta kesildiği anda Osimhen ofsaytta olsa hiç konuşmaya gerek olmazdı ama bizim burada değerlendireceğimiz yer Barış Alper'in kafayı vurduktan sonraki pozisyon. Ofsayt diyene saygı duyarım ama ben kalecinin başından sonuna kadar topu gördüğünü ve Barış Alper vurduktan sonra boşta kaldığını düşünüyorum, Osimhen'in ayağından dolayı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben sahadaki kararı kabul ediyorum.

Bahattin Duran: Ben Osimhen'in ayağının kaleciyi etkilediğini düşünüyorum. Sahada ben bunu ofsayt kaldırırdım.

42. dakika: Çaykur Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem ve VAR'ın pozisyonu yorumlaması doğru. Ben bir ihlal görmedim. Kapalıyken Torreira'nın dirseğine çarpıyor.

Deniz Çoban: Asla penaltı yok.

Bahattin Duran: Benim için de penaltı söz konusu değil.

48. dakika: Ali Sowe'un golünde iptal kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: İzlerken daha net ofsayt gibi gelmişti, çizgi çekilince daha milimetrik çıktı. Güvenmek durumundayız, ofsaytta bir sıkıntı görünmüyor.

Deniz Çoban: Ne diyeyim hocam, teknoloji çizmiş.

Bahattin Duran: Sonuçta teknolojiye güveniyoruz.

69. dakika: Ali Sowe'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Buradan gördüğüm kadarıyla devam diyorum.

Deniz Çoban: Bence de devam.

Bahattin Duran: Ben de devam diyorum bu pozisyona.

