Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak. Karşılaşma öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba ile ilgili ortaya çıkan o sorun, Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:26
Fenerbahçe için bu mücadele Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor ile oynanacak olan zorlu deplasman maçı öncesi moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor.
Kanarya'da bu karşılaşma öncesi ortaya çıkan o sorun Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu bir hayli düşündürüyor.
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
2 futbolcu, Gençlerbirliği maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
Takvim'in haberine göre Tedesco'nun 2 ismi dikkatli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.
