CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak. Karşılaşma öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba ile ilgili ortaya çıkan o sorun, Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:26
Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

Kanarya ezeli rakibi Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmesinin ardından bu karşılaşmadan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

An itibariyle sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın maç fazlasıyla sahip olduğu 52 puanın ardından ligde 46 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

Fenerbahçe için bu mücadele Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor ile oynanacak olan zorlu deplasman maçı öncesi moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

Kanarya'da bu karşılaşma öncesi ortaya çıkan o sorun Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu bir hayli düşündürüyor.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

2 futbolcu, Gençlerbirliği maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Kerem Aktürkoğlu ve Musaba...

Takvim'in haberine göre Tedesco'nun 2 ismi dikkatli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.

Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı"
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı?
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
CHP'de seviye düşük promil yüksek! Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği küfürlerin arka planı: Sarhoşken attı ayıkken pişman oldu
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz?
Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
atletizmde uluslararası başarı! atletizmde uluslararası başarı! 10:13
Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları 10:04
Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! 09:57
Kayserispor’da 4 eksik var! Kayserispor’da 4 eksik var! 09:48
Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! 09:42
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? 09:31
Daha Eski
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 09:13
Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz? Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz? 09:09
Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri! Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri! 09:02
Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı" Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı" 08:49
Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! 01:30
Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! 01:30