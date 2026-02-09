CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Atalanta BC - US Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta BC - US Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A’da üst sıraları zorlayan Atalanta BC, Pazartesi akşamı Bergamo’da zor günler geçiren Cremonese’yi konuk edecek. Atalanta, bu kritik mücadelede taraftarı önünde galibiyet alarak puan kaybına son vermeyi hedefliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 11:52
Atalanta BC - US Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Cremonese maçını izlemek için tıklayınız

Atalanta-Cremonese maçı hangi kanalda, saat kaçta? Serie A'da haftanın kapanış karşılaşmalarından biri Bergamo'da sahne alacak. Form grafiğini yükseltmek isteyen Atalanta BC, ligde zor bir dönemden geçen US Cremonese'yi ağırlayacak. Futbolseverler, Atalanta BC - US Cremonese canlı yayın bilgileri, maç saati ve kanal detaylarını araştırmayı sürdürüyor. Mücadele, Serie A'da haftanın merakla beklenen maçları arasında yer alıyor.

ATALANTA CREMONESE MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta-Cremonese mücadelesi 9 Şubat Pazartesi günü (bugün) oynanacak.

ATALANTA-CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta-Cremonese maçı, saat 20:30'da başlayacak.

ATALANTA-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Cremonese İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

