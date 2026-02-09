CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Mauro Icardi için flaş karar! Sezon sonu...

Galatasaray'daki geleceği büyük merak konusu haline gelen Mauro Icardi ile ilgili yönetimden flaş karar geldi. İşte Arjantinli yıldıza dair gündeme oturan o haber...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 11:49
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor.

Lider Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62'de Yunus Akgün ve 73'te Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray bu mücadelenin ardından maç fazlasıyla ligde 52 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahip olduğu 46 puanın önünde lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılarda durumu dikkatle takip edilen Mauro Icardi ise oyuna 75. dakikada dahil oldu.

Galatasaray'daki geleceği büyük merak konusu haline gelen yıldız isimle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar kış transfer döneminin ardından iç transfere yöneldi.

Yeni Asır'ın haberine göre; yönetimin sezon sonu kontratı bitecek olan Mauro Icardi'ye senelik 7 milyon Euro'dan yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.

