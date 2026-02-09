CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Ligde orta sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde futbolseverler, canlı yayın bilgileri, maç saati ve kanal detaylarını araştırıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:47
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını takip etmek için tıklayınız!

Gaziantep - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'de 21. hafta heyecanı Gaziantep'te oynanacak önemli bir karşılaşmayla devam edecek. Son 7 lig maçında galibiyet alamayan Gaziantep FK, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Futbolseverler, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının canlı yayın saati ve kanal bilgilerini öğrenmek için arama motorlarında yoğun araştırma yapıyor. Mücadele, iki takım açısından da lig sıralaması adına kritik önem taşıyor. Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı detayları FOTOMAÇ.com'da...

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Kasımpaşa karşılaşması, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK SON DURUM VE PERFORMANS

Gaziantep FK, ligde geride kalan 20 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 22 Aralık'ta Kayserispor deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyetin ardından oynadığı 7 karşılaşmada 4 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı. Bu süreçte galibiyet alamayan Gaziantep temsilcisi, taraftarı önünde yeniden çıkış arıyor.

KASIMPAŞA'DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 16 puan toplayabildi. İstanbul temsilcisi, ligdeki olumsuz gidişat sonrası teknik direktör değişikliğine gitti ancak beklenen çıkışı henüz yakalayamadı. Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktığı 6 maçta galibiyet alamayan Kasımpaşa, bu süreçte yalnızca 3 beraberlik elde edebildi.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Arda, Tayyip, Mujakic, Perez, Melih, Camara, Rodrigues, Maxim, Kozlowski, Mbayo.

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Gueye.

Gaziantep FK maç günü paylaşımı

Kasımpaşa maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

