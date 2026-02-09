Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını takip etmek için tıklayınız!

Gaziantep - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'de 21. hafta heyecanı Gaziantep'te oynanacak önemli bir karşılaşmayla devam edecek. Son 7 lig maçında galibiyet alamayan Gaziantep FK, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Futbolseverler, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının canlı yayın saati ve kanal bilgilerini öğrenmek için arama motorlarında yoğun araştırma yapıyor. Mücadele, iki takım açısından da lig sıralaması adına kritik önem taşıyor. Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı detayları FOTOMAÇ.com'da...

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Kasımpaşa karşılaşması, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK SON DURUM VE PERFORMANS

Gaziantep FK, ligde geride kalan 20 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 22 Aralık'ta Kayserispor deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyetin ardından oynadığı 7 karşılaşmada 4 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı. Bu süreçte galibiyet alamayan Gaziantep temsilcisi, taraftarı önünde yeniden çıkış arıyor.

KASIMPAŞA'DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 16 puan toplayabildi. İstanbul temsilcisi, ligdeki olumsuz gidişat sonrası teknik direktör değişikliğine gitti ancak beklenen çıkışı henüz yakalayamadı. Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktığı 6 maçta galibiyet alamayan Kasımpaşa, bu süreçte yalnızca 3 beraberlik elde edebildi.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Arda, Tayyip, Mujakic, Perez, Melih, Camara, Rodrigues, Maxim, Kozlowski, Mbayo.

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Gueye.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gaziantep FK maç günü paylaşımı

🔴 MAÇ GÜNÜ | MATCH DAY ⚫️⚽️ Gaziantep 🆚 Kasımpaşa🏆 Süper Lig 21. Hafta🏟 Gaziantep Büyükşehir Stadyumu⏰ 20:00📺 BeINSports📲 #AnadoluYıldızı pic.twitter.com/1xuwMS4Foh — Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 9, 2026

Kasımpaşa maç günü paylaşımı