Galatasaray HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nde Knack'e konuk olacak!

Galatasaray HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nde Knack'e konuk olacak!

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında 10 Şubat’ta deplasmanda Belçika ekibi Knack ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 11:35
Galatasaray HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nde Knack'e konuk olacak!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında 10 Şubat'ta deplasmanda Belçika'nın Knack takımıyla karşılaşacak.

REO Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Wojciech Maroszek (Polonya) ve Maria de las Olas Rodriguez Machin (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-kırmızılıların grupta 2'şer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Belçika ekibi ise B Grubu'nda 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

Galatasaray HDI Sigorta, grubundaki ilk hafta maçında rakibini İstanbul'da 3-2 mağlup etmişti.

