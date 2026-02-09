Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de şimdiden kolları sıvadı. Arjantin basını, sarı-lacivertlilerin Boca Juniors forması giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:46
Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.
Kanarya, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic (kiralık), Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci (kiralık), Rodrigo Becao (kiralık), Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, İrfan Can Eğribayat (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) yollarını ayırdı.
Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertlilerle ilgili Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
KEVIN ZENON'A KANCA
El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon'u transfer etmek istiyor.
Haberde Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit'in ardından sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcuya talip olduğu belirtildi.
Oyuncu için en ciddi teklifi Deportivo Alaves'in yaptığı ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı vurgulandı.
Öte yandan Sao Paulo'nun da Deportivo Alaves gibi 24 yaşındaki futbolcunun transferinde bir ilerleme kaydedemediği aktarıldı.
Kevin Zenon bu sezon Boca Juniors ile çıktığı 3 maçta 179 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Arjantinli kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.
