CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de şimdiden kolları sıvadı. Arjantin basını, sarı-lacivertlilerin Boca Juniors forması giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:46
Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde sona eren ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde tam 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Fenerbahçe, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Kanarya, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic (kiralık), Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci (kiralık), Rodrigo Becao (kiralık), Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, İrfan Can Eğribayat (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Sarı-lacivertlilerle ilgili Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

KEVIN ZENON'A KANCA

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon'u transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Haberde Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit'in ardından sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcuya talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Oyuncu için en ciddi teklifi Deportivo Alaves'in yaptığı ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Öte yandan Sao Paulo'nun da Deportivo Alaves gibi 24 yaşındaki futbolcunun transferinde bir ilerleme kaydedemediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Kevin Zenon bu sezon Boca Juniors ile çıktığı 3 maçta 179 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Arjantinli kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.

Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı"
Tedesco'yu düşündüren sorun! Kerem ve Musaba...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP'de seviye düşük promil yüksek! Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği küfürlerin arka planı: Sarhoşken attı ayıkken pişman oldu
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı?
Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
atletizmde uluslararası başarı! atletizmde uluslararası başarı! 10:13
Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları 10:04
Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! 09:57
Kayserispor’da 4 eksik var! Kayserispor’da 4 eksik var! 09:48
Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! 09:42
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? 09:31
Daha Eski
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 09:13
Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz? Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz? 09:09
Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri! Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri! 09:02
Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı" Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı" 08:49
Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! 01:30
Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! 01:30