Göztepe’den Avrupa yolunda kritik 1 puan!

Göztepe, deplasmanda Konyaspor'la golsüz berabere kalarak puanını 40'a yükseltti ve Avrupa hedefi doğrultusunda kritik 1 puan kazandı.

Göztepe, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelirken, golsüz sona eren karşılaşmanın ardından takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da berabere kaldığı haftada aradaki 3 puanlık farkı koruyarak önemli bir kayıp yaşamadı. Puan tablosunda 4. sıradaki yerini koruyan Göztepe, Trabzonspor'un haftayı galibiyetle kapatmasıyla üçüncülükle arasındaki puan farkının 5'e çıkmasına engel olamasa da hedefinden kopmadı. Konyaspor beraberliğiyle 40 puan barajını aşan İzmir ekibi, geçen sezonun ilk 21 haftasında topladığı 34 puanı geride bırakarak sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma yolunda iyi gidişatını sürdürdü.

SON 5 DIŞ SAHA MAÇINDA KAYIP YAŞANMADI

Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son 5 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ve Konyaspor'la ise berabere kalarak bu süreçte 11 puan topladı. Geçtiğimiz sezon deplasmanlarda beklentilerin altında kalan Göztepe, bu sezon dış sahadaki performansıyla tabloyu tersine çevirmeyi başardı.

YENİ TRANSFERLER ŞANS BULDU

Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçiren Göztepe, takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırırken, kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların son transferleri Filip Krastev ile Musah Mohammed, Konyaspor karşılaşmasında ilk kez Göztepe forması giydi. Krastev mücadeleye ilk 11'de başlayıp 68 dakika sahada kalırken, Musah Mohammed ise 68. dakikada Krastev'in yerine oyuna dahil oldu.