CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe’den Avrupa yolunda kritik 1 puan!

Göztepe’den Avrupa yolunda kritik 1 puan!

Göztepe, deplasmanda Konyaspor’la 0-0 berabere kalarak puanını 40’a yükseltti ve Avrupa hedefi doğrultusunda kritik bir puan kazandı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 10:45
Göztepe’den Avrupa yolunda kritik 1 puan!

Göztepe, deplasmanda Konyaspor'la golsüz berabere kalarak puanını 40'a yükseltti ve Avrupa hedefi doğrultusunda kritik 1 puan kazandı.

Göztepe, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelirken, golsüz sona eren karşılaşmanın ardından takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da berabere kaldığı haftada aradaki 3 puanlık farkı koruyarak önemli bir kayıp yaşamadı. Puan tablosunda 4. sıradaki yerini koruyan Göztepe, Trabzonspor'un haftayı galibiyetle kapatmasıyla üçüncülükle arasındaki puan farkının 5'e çıkmasına engel olamasa da hedefinden kopmadı. Konyaspor beraberliğiyle 40 puan barajını aşan İzmir ekibi, geçen sezonun ilk 21 haftasında topladığı 34 puanı geride bırakarak sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma yolunda iyi gidişatını sürdürdü.

SON 5 DIŞ SAHA MAÇINDA KAYIP YAŞANMADI

Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son 5 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ve Konyaspor'la ise berabere kalarak bu süreçte 11 puan topladı. Geçtiğimiz sezon deplasmanlarda beklentilerin altında kalan Göztepe, bu sezon dış sahadaki performansıyla tabloyu tersine çevirmeyi başardı.

YENİ TRANSFERLER ŞANS BULDU

Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçiren Göztepe, takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırırken, kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların son transferleri Filip Krastev ile Musah Mohammed, Konyaspor karşılaşmasında ilk kez Göztepe forması giydi. Krastev mücadeleye ilk 11'de başlayıp 68 dakika sahada kalırken, Musah Mohammed ise 68. dakikada Krastev'in yerine oyuna dahil oldu.

Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı"
Tedesco'yu düşündüren sorun! Kerem ve Musaba...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CHP'de seviye düşük promil yüksek! Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği küfürlerin arka planı: Sarhoşken attı ayıkken pişman oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
atletizmde uluslararası başarı! atletizmde uluslararası başarı! 10:13
Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları Zecorner Kayserispor-Kocaelispor maçı detayları 10:04
Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! Beşiktaş GAİN'in rakibi Panionios! 09:57
Kayserispor’da 4 eksik var! Kayserispor’da 4 eksik var! 09:48
Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya! 09:42
Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? Trio ekibi yorumladı! İlk golde ofsayt var mı? 09:31
Daha Eski
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 09:13
Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz? Çakar'dan VAR tepkisi! "Montajlanmadığını nereden bileceğiz? 09:09
Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri! Beşiktaş'tan o isme dikkat çeken eleştiri! 09:02
Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı" Maçın ardından büyük övgü! "Bu takımla gurur duymalı" 08:49
Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! 01:30
Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! 01:30