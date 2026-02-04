CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 15:49
Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı turnuva maçlarıyla tamamladı.

Sivasspor, 5 Şubat'ta gerçekleştireceği antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SMS Grup Sarıyer ile Özbelsan Sivasspor, 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşılaşacak.

