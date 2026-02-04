Galatasaray-İstanbulspor maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. maçında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Kupa yolunda ilk 2 maçından aldığı galibiyetle zirveye oturan sarı-kırmızılılar, Başakşehir ve Fethiyespor'un ardından İstanbulspor'u da alt ederek 3'te 3 yapmak istiyor. Yeni transfer Yaser Asprilla'nın ilk 11'de yer alması beklenen mücadelede konuk ekip ise tek puanını Fatih Karagümrük ile golsüz beraberliğinden alarak ligin son sırasına yerleşti. Dev rakibine karşı puan kazanarak kupa umutlarını tazelemek isteyen İstanbulspor, Aslan karşısında sürpriz arayacak. İşte Galatasaray-İstanbulspor maçının canlı yayın bilgileri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 14:49
Galatasaray-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'taki Galatasaray-İstanbulspor randevusu, gruptaki güç dengelerinin net bir şekilde sahaya yansımasının beklendiği bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi ekip, hem ligdeki yoğun tempoyu yönetmek hem de geniş kadrosundaki alternatif isimlerin maç ritmini korumak adına sahada rotasyonlu ancak iddialı bir kadroyla yer almayı planlıyor. Oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline alarak baskılı bir futbol sergilemeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle gruptaki puan farkını açmak niyetinde. Konuk ekip tarafında ise, zorlu deplasmanda öncelik katı savunma disiplini ve hızlı hücum geçişleri olacak. Lig düzeyindeki farka rağmen sergilenecek dirençle kalesini gole kapatmaya çalışacak olan İstanbul temsilcisi, dev rakibine karşı stratejik bir oyun kurgusuyla puan arayacak. İşte Galatasaray-İstanbulspor maçının detayları...

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesi olan Galatasaray - İstanbulspor maçı, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşecek heyecan dolu karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupadaki önemli randevu, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç öncesi analizler, canlı anlatım ve maç sonu değerlendirmeleriyle tüm kupa heyecanı A Spor kanalında olacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, İlkay, Barış Alper, Asprilla, Lang (Ahmed), Icardi.

İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duhan, Emrecan, Yusuf, Loshaj, Vorobjovas, Ömer Faruk, Sambissa, Mamadou, Krstovski.

ASLAN KUPADA 3'TE 3 PEŞİNDE

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor gibi zorlu rakiplerle mücadele eden Galatasaray, şu ana kadar hata yapmadı. Grubun ilk maçında Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Cimbom, 6 puanla zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşısında da kazanarak dördüncü haftadaki Alanyaspor deplasmanı öncesi gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalamak istiyor.

OKAN BURUK'TAN ROTASYON SİNYALİ

Yoğun maç trafiği içinde olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'deki kritik mücadeleleri düşünen tecrübeli teknik adamın, İstanbulspor karşısında daha az süre bulan oyunculara şans vererek as kadroyu dinlendirmesi öngörülüyor.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK: SANE VE ARDA ÜNYAY YOK

İstanbulspor randevusu öncesi sarı-kırmızılılarda iki sakatlık haberi moralleri bozdu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City mücadelesinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane kadroda yer almayacak. Öte yandan kupadaki Fethiyespor maçında sol arka adalesinden sakatlanan genç savunmacı Arda Ünyay da bu akşam görev yapamayacak.

ICARDİ TARİHİ REKOR EŞİĞİNDE

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında tarihe geçebilir. Kayserispor maçında attığı golle 117. maçında 72. golüne ulaşan ve efsane isim Gheorghe Hagi'nin rekoruna ortak olan Icardi, bu akşam 1 gol daha atması durumunda "Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu" ünvanını tek başına ele geçirecek.

KUPADA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'ndaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Turnuvada çıktığı son 8 maçta bileği bükülmeyen Galatasaray, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Son mağlubiyetini Şubat 2024'te alan Cimbom, bu seride rakip fileleri 19 kez sarsarken kalesinde sadece 6 gol gördü.

İSTANBULSPOR'A KARŞI TAM DOMİNASYON

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki rekabette son yıllarda sarı-kırmızılıların bariz üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçın tamamını kazanan Galatasaray, bu müsabakalarda rakibine 15-3'lük skor üstünlüğü kurdu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
